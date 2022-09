An vier weiteren E-Ladestationen sollen in Römerberg bald Fahrer von Elektroautos ihre Fahrzeuge mit Strom versorgen können. Vor einigen Tagen haben die Ortsgemeinde und die Stadtwerke Speyer deshalb einen Kooperationsvertrag über die Dauer von zehn Jahren unterschrieben.

Wie Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, sind als Standorte vorgesehen: in Berghausen der Parkplatz in Höhe des Marxenweidenweg 7, in Heiligenstein der Kerweplatz in der Dr.-Rieth-Straße sowie eine Parkplatzfläche in der Salierstraße gegenüber der Hausnummer 19 und in Mechtersheim eine Grünanlage auf Höhe der Haydnstraße 27. Auf der Grünanlage stand ein schwer geschädigter Ahornbaum, der durch das Aufstellen der Ladesäule noch weiter geschädigt würde. Der Baum wurde laut Hoffmann deshalb mittlerweile gefällt.

In Römerberg gibt es bereits Ladestationen der Pfalzwerke am Weberplatz in Berghausen und am Kreishallenbad in Heiligenstein, wobei letztere noch nicht in Betrieb ist. Außerdem besteht eine Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge für Kunden des Lidl-Markts am Ortsausgang von Heiligenstein in Richtung Lingenfeld zu dessen Öffnungszeiten.