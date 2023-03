Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Energiesparen hin oder her: In vier Dörfern rund um Speyer wurde am Wochenende die Welt zum Leuchten gebracht. Zum ersten Advent gab es gleich mehrere Weihnachtsmärkte. Deren Botschaft: In Krisenzeiten muss es Lichtblicke geben.

Weihnachtsstimmung? Na klar. In Lingenfeld sorgten Vereine mit viel Liebe zum Detail dafür, dass Wohlgefühl aufkam. Tannengrün auf jedem Stehtisch, Windlichter mit geschriebenem Weihnachtsgruß