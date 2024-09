Ab Freitag, 13. September, startet in ganz Deutschland die Faire Woche. Die beiden Fairtrade-Gemeinden Mutterstadt und Schifferstadt feiern diese bis 29. September mit etlichen Veranstaltungen und Aktionen für Groß und Klein.

Seit 20 Jahren wird im September die Faire Woche gefeiert – und das mittlerweile mit etwa 2000 Aktionen bundesweit, wie der Veranstalter mitteilt. In Mutterstadt können in der Zeit Kinder beim „Fair-Kids-Cup“ in der Gemeindebibliothek mitmachen: Es kann dort ein Quiz zum Fairen Handel gelöst werden. Am 19. September, 15 Uhr, werden beim Upcycling-Basteln aus alten T-Shirts neue Dinge hergestellt. Ordentlich getobt und gespielt werden kann am 20. September ab 15 Uhr neben der Bücherei. Dann heißt es „Sport, Spiel, Spaß für faire Handbälle“. Es gibt unter anderem einen Handball- und Fußball-Parcours. Außerdem wird wieder zum „Abendf(l)air“ mit Live-Musik am 20. September von 17 bis 20 Uhr auf den Dorfplatz eingeladen. Dabei können nachhaltige Leckereien genossen werden, Geschirr, Gläser, Besteck müssen mitgebracht werden. Währenddessen wird es eine Pflanzen- und Blumentauschbörse der Naturfreunde geben, bei der überzählige Garten- und Gemüsepflanzen getauscht werden können. Des Weiteren startet ab 17 Uhr die Dorfrallye – eine Informationstour zum Thema „Ökologischer Fußabdruck“. Am 26. September, 19 Uhr, wird der Film „Anders Essen“ im Haus der Senioren gezeigt mit anschließendem Austausch bei Wein und Snacks.

Zusammen fair schlemmen

In Schifferstadt werden die Fairen Wochen unter dem Motto „FAIR. Und kein Grad mehr“ am 13. September beim Wochenmarkt auf dem Schillerplatz ab 10 Uhr mit einer „FAIRkostung“ eröffnet. Die erste Veranstaltung ist der ökumenische Impuls-Gottesdienst am 16. September um 19 Uhr, Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Gute Tradition ist die Kleidertausch-Börse, die am 20. September von 17 bis 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus stattfindet, denn: Nachhaltigkeit fängt im Kleiderschrank an. Jeder darf zum Tausch maximal 20 gut erhaltene Teile mitbringen. Das Fest „Faire Bälle zum Fairtrade Stadt Geburtstag“ wird am 21. September ab 14.30 Uhr in und vor dem Rathaus gefeiert. Unter anderem ist ein Vortrag zum Thema „Der Ball ist rund – Faire Ballproduktion in Pakistan“ von Robert Weber zu hören. Weber ist Verkaufs- und Marketingleiter der Firma BadBOYZ. Körperlich aktiv kann man beim Torwandschießen werden, danach kann man sich mit Essen und Getränken stärken. „Tischlein deck dich“ heißt es wieder am 28. September ab 18 Uhr auf dem Schillerplatz, dann wird zum Picknick mit Live-Musik eingeladen. Jeder kann an den Biertischgarnituren seine mitgebrachten Leckereien in netter Gesellschaft genießen, ganz nach dem Geben-und-Nehmen-Prinzip. Dazu gibt es Musik von der Pälzer Cantry Band mit ihrem Mix aus Country, Reggae, Rock und Blues „uff Pälzisch“.