In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird es nun doch eine zweiwöchige Ferienbetreuung mit 45 Plätzen geben – und zwar vom 6. bis 17. Juli. Darüber hat die Verwaltung informiert. Berufstätige Eltern und Alleinerziehende, die arbeiten müssen, können ihre Kinder ab Donnerstag anmelden.

Wegen Corona und den damit verbundenen Abstands- und Hygieneregeln können in Ferienbetreuungen in diesem Jahr nicht so viele Plätze wie in den vergangenen Jahren angeboten werden. In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen kam zuletzt noch hinzu, dass sich keine Betreuer fanden. Dieses Problem ist nun gelöst. Nach Angaben von Verwaltungsfachbereichsleiterin Simone Brill kümmern sich etwa 14 Betreuer um die Kinder. Die Betreuung findet in den zwei Wochen von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr in der Clemens-Beck-Grundschule in Dudenhofen statt. Das Angebot ist für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Diese müssen aus einer der vier Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde kommen.

Eltern, die ihr Kind anmelden möchten, müssen nachweisen, dass sie beide berufstätig und am Arbeitsplatz unabkömmlich sind. Diese Voraussetzungen gelten auch für Alleinerziehende. Die Ferienbetreuung solle aufgrund der begrenzten Platzanzahl nur Eltern zugute kommen, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, betont Brill. Zum Programm für die Kinder konnte sie am Mittwoch noch keine Angaben machen, weil dieses derzeit erarbeitet werde. „Wir müssen jede einzelne Maßnahme auf Corona prüfen“, macht Brill deutlich.

Die Anmeldeformulare sind auf der Internetseite der Verbandsgemeindeverwaltung unter www.vgrd.de/aktuelles/elterninformation zu finden. Diese können ab Donnerstag, 25. Juni, bis einschließlich Montag, 29. Juni, per E-Mail an juz@vgrd.de geschickt werden. Beide Formulare („Angaben zum Kind“ und „Arbeitsnachweis“) müssen vollständig ausgefüllt vorliegen, damit ein Platz für das Kind reserviert werden kann. Die Platzvergabe erfolge anhand der Kriterien und nach Eingang der Anmelde-Mail. Ab Dienstag, 30. Juni, informiere die Verwaltung dann per E-Mail, ob das Kind einen Platz bekommt oder nicht.

