Von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh sind nach Ermittlungsstand der Polizei 23 Fahrzeuge im Bereich Pfalzring, Speyerer Weg, Römerstraße, Ginsterstraße und Keltenstraße in Mutterstadt beschädigt worden. Die Täter haben den Beamten zufolge Reifen platt gestochen und Außenspiegel demoliert. Auf dem Friedhof im Pfalzring wurden die Glaseinfassung des Friedhofgebäudes zerstört und etwa 20 Grablichter zerbrochen. Die Beamten suchen nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei in Schifferstadt in Verbindung setzen.