Bislang Unbekannte haben am Samstag zwischen 18 und 22 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße einzubrechen. Offensichtlich versuchten der oder die Täter erfolglos die Keller- und die Terrassentür aufzuhebeln. Sie mussten unverrichteter Dinge wieder gehen, teilt die Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen. Hinweise : Telefon 06235/495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.