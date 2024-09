Der Circus Baruk gastiert derzeit im Speyerer Umland. Noch bis Sonntag laufen die Vorstellungen in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes zwischen Dudenhofen und Römerberg. Die RHEINPFALZ verlost zusammen mit dem Zirkus 15 Mal zwei Freikarten.

Zuletzt hatte der Circus Baruk im November 2021 sein Zelt im Speyerer Umland aufgebaut. Die Zirkusfamilie konnte dabei eine Ackerfläche des Dudenhofener Landwirts Tim Ballreich in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes nutzen. Damals war es für den Zirkus das zweite Gastspiel nach monatelanger Corona-Zwangspause. Zirkuschefin Manuela Baruk wirbt diesmal mit einem „klassischen Zirkusprogramm“, das mit einigen „neuen Highlights“ gespickt ist. Als Beispiel nennt sie „Fräulein Jessica“ mit ihrer Handstand- und Hochseilakrobatik. Auch Pferdenummern mit Araberhengsten, Clowns und vieles mehr gehörten zur Show. Für Kinder wird nach der zirka eine Stunde und 40 Minuten dauernden Vorstellung Pony- und Kamelreiten angeboten.

Der Circus Baruk ist noch bis Sonntag vor Ort. Vorstellungen gibt es täglich ab 17 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr. Freitag ist Familientag. Karten können unter Telefon 0160 99070590 reserviert werden. Gemeinsam mit der RHEINPFALZ verlost der Zirkus 15 Mal zwei Freikarten für die verbleibenden Vorstellungen. Wer gewinnen will, schickt bis Mittwoch, 18. September, eine E-Mail mit seinem Namen und dem Stichwort Zirkus an die Adresse verlosung-speyer@rheinpfalz.de. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt, die Karten werden an der Kasse hinterlegt.