Ein vierjähriges Kind ist am Montagvormittag bei einem Unfall in der Landauer Straße in Dudenhofen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Landauer Straße in Fahrtrichtung Harthäuser Straße. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin wollte von der Eichgartenstraße in die Landauer Straße abbiegen und missachtete der Polizei zufolge die Vorfahrt der 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Das Kleinkind befand sich im Fahrzeug der 43-Jährigen und wurde zu weiteren medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 2300 Euro geschätzt.