Wie ändert sich der Verkehr in der Ortsgemeinde Waldsee, wenn die geplante Westumgehung gebaut wird? Und was wünschen sich die Waldseer Bürger für den Verkehr in ihrem Ort? Klar ist: Bei Änderungen in der Verkehrsführung wird es Gewinner, aber auch Verlierer geben.

Das Planungsbüro Modus Consult ist dabei, ein Mobilitätskonzept für Waldsee zu entwickeln. In der Vergangenheit wurde bereits eine Verkehrszählung gemacht und das Ergebnis