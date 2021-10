Die Ortsgemeinde Waldsee hat zu Beginn der Woche Bürger zu einer Informationsveranstaltung zum Verkehrskonzept in die Kulturhalle eingeladen. Nach Angaben des zuständigen Beigeordneten Steffen Sternberger-Hahn (SPD) hatten sich 35 Personen zur Veranstaltung, die unter der 2G+-Regel stattfand, angemeldet. Ihm zufolge bewegt die Bürger vor allem die erhöhten Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer – vor allem in Spielstraßen – sowie fehlende Parkplätze und Radwege. In einer weiteren Veranstaltung am 15. November kommen die Bürger der ersten Infoveranstaltung erneut zusammen und bilden Arbeitsgruppen zu bestimmten Schwerpunkten. Diese werden laut Sternberger-Hahn nun vom Planungsbüro Modus Consult erarbeitet. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden zu einem späteren Zeitpunkt in einer weiteren Veranstaltung vorgestellt. Was letztlich umgesetzt wird beziehungsweise verwirklicht werden kann, entscheiden der zuständige Ausschuss und der Ortsgemeinderat.