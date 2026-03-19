Im Bereich der L530 beim Ortsausgang Neustadter Straße hat die Polizei am Mittwochmittag eine Kontrollstelle zur Geschwindigkeitsmessung eingerichtet und insgesamt 35 Verstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde nach Angaben der Beamten mit 97 Stundenkilometern bei erlaubten 70 gemessen. Außerdem fuhr ein 18-jähriger auf seinem E-Scooter an der Kontrollstelle vorbei, während er sein Handy bediente. Er wurde angehalten und es stellte sich ehraus, dass der Versicherungsschutz für sein Fahrzeug abgelaufen war. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet.