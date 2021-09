Zum zweiten Mal in Folge finden in Bobenheim-Roxheim keine Kerwe und kein Umzug statt.

Anfang August habe man mit den bisher an dem Dorffest beteiligten Vereinen gesprochen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Dabei seien verschiedene Szenarien durchgespielt, die pandemiebedingten Auflagen jedoch als nicht umsetzbar beurteilt worden.

Ein dezentrales Angebot zu machen, wie es Lambsheim am vergangenen Wochenende getan hat, kommt für die Bobenheim-Roxheimer Vereine auch nicht infrage. Alle seien deswegen angeschrieben worden, doch habe sich keiner in der Lage gesehen, bei einem Fest auf eigenem Gelände die mittlerweile wieder verschärften Corona-Auflagen zu erfüllen, so die Verwaltung.

Landfrauen und Naturschützer verkaufen Kuchen

Zwei Vereine allerdings wollen am Kerwetermin 25. und 26. September wenigstens ein bisschen aktiv werden. Die Landfrauen verkaufen in ihrem Domizil in der Kaufweide am Samstag ab 14 Uhr frische Waffeln und Kuchen zum Mitnehmen, und der Verein für Naturschutz und Heimatpflege hält ebenfalls Kuchen und Torten nach Hausfrauenart bereit: am Kerwesonntag ab 11 Uhr im Heimatmuseum.