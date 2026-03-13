In den jeweiligen Verbandsligen stehen Männer und Frauen der KV Mutterstadt mit dem Rücken zur Wand. Gegen Tabellennachbarn müssen Siege her, um den Ligaverbleib zu sichern.

Nach dem Zwischenhoch am zwölften Spieltag der Verbandsliga Kegeln sind die Männer der KV Mutterstadt in der Spielklasse gleich zweimal unter die Räder gekommen. Dadurch hat sich die Lage bei nur noch vier auszutragenden Spielen weiter zugespitzt. Mit 9:19 Punkten auf Platz besteht mit drei Zählern vor KV Grünstadt und GN Essenheim sowie zwei hinter den Kegelfreunden Sembach und vier hinter dem SKC Mehlingen allerdings noch Hoffnung auf einen Ligaverbleib. Unter diesen Voraussetzungen ist im Kellerderby gegen die Kegelfreunde Sembach (Samstag, 12 Uhr, Kegelcenter Mutterstadt) ein Erfolg jedoch Pflicht. Für den zweiten Vorsitzenden Wolfgang Lenz ist der achte Tabellenplatz „absolut kein Rang, um sich auszuruhen“. Daher müssen zu Hause mindestens zwei Punkte her, um im Rennen zu bleiben.

Ausrutscher verboten

In der gleichen Zwickmühle befinden sich die Frauen des KV Mutterstadt mit 11:17 Punkten auf Platz sieben in der Verbandsliga. Mit je einem Zähler vor der SG Post Ludwigshafen/SKC Mundenheim und KV Grünstadt und je einem hinter der Turnerschaft Rodalben und SKC Viktoria Miesau sind die Chancen ebenfalls durchwachsen. Gegen den Tabellennachbarn Turnerschaft Rodalben auf Platz sechs (Samstag, 16 Uhr, Kegelcenter Mutterstadt) wird am Ende die Tagesform mit einem 3100er-Schnittvergleich beider Teams wahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein. Ein Ausrutscher sollte also möglichst unterbleiben.