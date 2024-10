Für den KV Mutterstadt ist in der Verbandsliga Kegeln Männer gegen die Kegelfreunde Sembach (Samstag, 13 Uhr, Kegelcenter Mutterstadt) ein Kraftakt notwendig, da der Gast zu den Titelaspiranten zählt. Vorsitzender Wilfried Klaus: „Wir müssen konzentriert ans Werk gehen, wollen wir doch unsere weiße Weste auf den Heimbahnen behalten. Dazu können wir eigentlich auch mit breiter Brust aufspielen, denn das letzte Auswärtsspiel haben wir beim SKC Mehlingen nur denkbar knapp verloren“.

In der Verbandsliga Kegeln erwarten die KV-Frauen den KV Grünstadt (Sonntag, 14 Uhr, Kegelcenter Mutterstadt). Der Gast will sich im oberen Tabellendrittel positionieren. Laut Sportwartin Ulrike Hindenburg ist ein spannendes Spiel zu erwarten, in dem ihr Team alles abrufen muss, um zu gewinnen. Personell sieht es nicht so gut aus, da zwei Spielerinnen gesundheitlich angeschlagen sind und hinter dem Einsatz von Stefanie Gebhardt ein Fragezeichen steht.