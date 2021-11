Telefonisch hat sich am Sonntag ein Junge an die Polizei gewandt, weil sein Vater die Mutter beleidige und sein Handy beschädigt habe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten Mutter und Sohn die Wohnung bereits verlassen. Der 42-jährige Vater war noch darin und zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ. So forderte er sie in Boxstellung zum Kampf auf. Der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, kam er nicht nach. Erst nach der Androhung, ein Distanz-Elektroimpulsgeräts – umgangssprachlich Taser – sowie den Diensthund einzusetzen, konnte der 42-Jährige auf dem Boden fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei hat er die Beamten mehrfach beleidigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen und übernachtete bei Freunden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.