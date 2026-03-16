Vandalen haben an der Bücher-Telefonzelle am Pfalzring/Ecke Dahlienstraße in Mutterstadt ganze „Arbeit“ geleistet. Die Scheiben sind laut Polizei in der Nacht von Donnerstag, 26. Februar, zu Freitag eingeschlagen worden. In die zu einem wetter- und regenfesten Bücherregal umgebaute Telefonzelle können ausgemusterte Bücher gestellt werden. Und wer Interesse an einem Buch hat, kann dieses mitnehmen. Die rote Telefonzelle steht seit vielen Jahren an prominenter Stelle im Pfalzring und wird rege genutzt. Eingerichtet wurde sie von den Mitgliedern des SPD-Ortsvereins. Eine von ihnen ist Hannelore Klamm. Sie hat den Vandalismus entdeckt, die – im wahrsten Sinne des Wortes – Scherben dieser Tat aufgekehrt und das Loch provisorisch zugeklebt. Mittlerweile sei vorübergehend eine Plexiglasscheibe angebracht worden, teilt sie mit. Die SPD erstattete Anzeige bei der Polizei in Schifferstadt, die nun Zeugen sucht. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, möchte sich mit der Polizei in Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.