Aufgrund des Unwetters in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist nach Angaben der Pfalzwerke zu einer Störung der Stromversorgung in Teilen von Limburgerhof und Mutterstadt gekommen. Kurz nach 1 Uhr sei ein Kabel beschädigt worden, wodurch es zu der Störung im 20-Kilovolt-Netz gekommen sei. Die Versorgungsunterbrechung lag größtenteils zwischen sechs und 29 Minuten. Ein Umspannpunkt in Mutterstadt war 5:42 Stunden unversorgt, berichten die Pfalzwerke.