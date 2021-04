Die gute Nachricht zuerst: Waldsee bekommt endlich eine E-Ladesäule, die Förderung ist genehmigt. Aber die Auswahl eines geeigneten Standorts für die beiden Parkplätze, die dazu verwendet werden sollen, erinnert an einen Schildbürgerstreich: Die Pfalzwerke halten die beiden Parkplätze seitlich an der Altriper Straße neben dem Alten Rathaus für am besten geeignet. Jeder, der einmal an einem warmen Tag im Waldseer Ortszentrum unterwegs ist, weiß: Rund um das „Dolomiti“ herrscht Park-Anarchie. Gerade Besucher von außerhalb stellen ihr Auto an allen möglichen und unmöglichen Stellen ab, um mal schnell ein Eis zu holen. Und dann sollen zwei Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Laden von E-Autos reserviert werden? Gut, möglicherweise sind die Pfalzwerke mit dieser Besonderheit nicht vertraut. Dass aber einige E-Autos ihre Ladebuchse auf der Fahrerseite haben und eine Ladesäule am Straßenrand an der Beifahrerseite da nicht so toll ist, das sollte schon bekannt sein. Nun sucht die Verwaltung nach einem neuen Standort.