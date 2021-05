Die Polizei sucht nach einem Unfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Dudenhofer Straße in Berghausen Zeugen, weil die Ursache unklar ist. Wie die Beamten mitteilten, fuhr ein 63 Jahre alter Autofahrer, der ortseinwärts unterwegs war, gegen ein massives Hoftor. Bei dem Aufprall brach die vordere rechte Radaufhängung, und der Airbag wurde ausgelöst. Der Autofahrer musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere zum Unfallzeitpunkt entgegenkommende Fahrzeugführer und der Fahrzeugführer unmittelbar hinter dem verunfallten Auto, werden gebeten, sich bei der Polizei in Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.