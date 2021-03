Ein 48-jähriger Autofahrer wollte am Freitag gegen 14 Uhr von der Kantstraße nach rechts in die Schlesienstraße abbiegen. Der nachfolgende Fahrer eines schwarzen Rollers beachtete laut Polizei den abbremsenden Pkw nicht, fuhr auf diesen auf und verließ die Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.