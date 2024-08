Am 02.08.2024, um 15:40 Uhr kam es in der St.-Klara-Straße 45 in Dudenhofen ( Rhein-Pfalz-Kreis) zu einem Verkehrsunfall. Durch eine Spaziergängerin konnte beobachtet werden, wie ein 48-jähriger Fahrradfahrer mit einen am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammengestoßen ist. An dem Auto entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Im Anschluss an den Zusammenstoß sei der Mann vom Unfallort geflüchtet, konnte jedoch mit Hilfe von Zeugen bis nach Hanhofen verfolgt werden. Dort sei er schließlich von der Polizei kontrolliert worden. Die Beamten teilen mit, dass dabei Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln festgestellt werden konnten. Der Mann verletzte sich in Folge des Sturzes leicht am Knie, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Der 48-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.