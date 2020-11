Obwohl er beim Überholen ein anderes Auto streifte, hat ein Peugeot-Fahrer am Sonntagnachmittag seine Fahrt zwischen Hanhofen und Dudenhofen einfach fortgesetzt. Laut Polizei waren beide Fahrzeuge gegen 16.30 Uhr auf der B39 in Richtung Speyer unterwegs, als der Unfallverursacher an einem vor ihm fahrenden Seat vorbeizog und dabei Schaden in Höhe von rund 500 Euro an dessen Fahrerseite anrichtete. Der Geschädigte und ein weiterer Zeuge merkten sich das Kennzeichen des Peugeot. Am Unfalltag traf die Polizei den Unfallverursacher weder in der Nähe des Unfallorts noch an seiner Wohnanschrift an. Derzeit dauern die Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrers an.