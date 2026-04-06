Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagmittag in Dudenhofen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Speyerer Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei beschädigte der Unbekannte zwischen 12 und 12.40 Uhr beim Ein- oder Ausparken die Front eines schwarzen Renault Mégane. Der Schaden am Renault wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Auto und seinem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.