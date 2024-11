Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Schifferstadt und einem 57-jährigen Fahrradfahrer aus Mutterstadt ist es am Montag gegen 7.40 Uhr in der Speyerer Straße in Schifferstadt gekommen. Wie genau der Unfall ablief, ist laut Polizei noch nicht klar. Ein unabhängiger Zeuge schilderte, dass beide Verkehrsteilnehmer die Speyer Straße in entgegengesetzter Richtung auf demselben Radweg befuhren und aus bisher ungeklärter Ursache zusammenstießen. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm und hatte nach dem Unfall eine blutende Wunde am Hinterkopf. Das 16-jährige Mädchen klagte über Schmerzen am linken Knie und im Gesicht. Beide kamen wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Zu den Kopfverletzungen des Radfahrers wäre es laut Polizei möglicherweise nicht gekommen, wenn er einen Helm getragen hätte. Zeugenhinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter 06235 495-0 entgegen.