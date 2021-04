Zeugen eines Unfalls, an dem ein Kind beteiligt war, sucht die Frankenthaler Polizei: Am frühen Samstagnachmittag fuhr eine 62-Jährige in Bobenheim-Roxheim mit ihrem Hyundai aus einer Hofeinfahrt auf die Roxheimer Straße. Ein mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahrendes Kind kollidierte mit dem Auto und stürzte. Ob es Verletzungen davongetragen hat, ist bislang nicht bekannt. Das Kind setzte seine Fahrt fort, nachdem es von der Autofahrerin angesprochen worden war. Bei dem Kind soll es sich um ein zirka 10-jähriges Mädchen handeln, das alleine mit dem Fahrrad unterwegs war. An dem Auto sind keine Schäden entstanden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Kind machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06233 3130 zu melden.