Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, um herauszufinden, welcher der Beteiligten ihn verursacht hat. Im Bericht der Beamten heißt es, am Montag gegen 18.20 Uhr habe eine 70-jährige Autofahrerin in der Ludwigstraße in Waldsee einen 30 Jahre alten E-Scooter-Fahrer überholt, woraufhin dieser gestürzt sei und sich Schürfwunden zugezogen habe. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Aussage gegen Aussage

Die Frau gibt an, der Mann sei ohne ihre Einwirkung gestürzt, der Rollerfahrer behauptet, die Seniorin habe ihn beim Überholen abgedrängt. An seinem Fahrzeug war laut Polizei kein Versicherungskennzeichen angebracht, er selbst habe keine Betriebserlaubnis vorzeigen können. Die Beamten ermitteln jetzt gegen beide Personen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.