Auf der B39 bei Dudenhofen hat sich am Freitag, 11. Oktober, gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 20-jähriger Toyota-Fahrer fuhren kurz nach der Auffahrt in Fahrtrichtung Neustadt hintereinander, als der Mercedes-Fahrer plötzlich wenden wollte. Dabei stießen beide Autos zusammen. Laut Polizei blieben beide Fahrer unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.