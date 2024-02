Eine 40-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der K30 zwischen Waldsee und Schifferstadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt übersah die Frau beim Abbiegen das Fahrzeug einer 68-Jährigen aus Otterstadt, die laut der Ludwigshafenerin mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.