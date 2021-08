Am Dienstag gegen 12.50 Uhr ist nach Angaben der Polizei bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Ludwigshafener/Theodor-Heuss-Straße eine 54-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Demnach übersah ein 42-jähriger Autofahrer, der aus der Theodor-Heuss- auf die Ludwigshafener Straße fahren wollte, die von rechts auf dem Radweg kommende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 54-Jährige klagte i über Schmerzen im Gesäßbereich und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.