Ein Sachschaden von etwa 1500 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstag in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt entstanden. Laut Polizei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 7 und 9.40 Uhr mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen geparkten rot-schwarzen Wagen auf dem Parkplatz des Ärztehauses. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.