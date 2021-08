Leicht verletzt wurde ein 36-jähriger Autofahrer am Sonntagabend bei einem Unfall an der Parkplatzausfahrt des Mutterstadter Schwimmbads Aquabella (Waldstraße). Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann gegen 18.45 Uhr mit seinem Pkw vom Parkplatz runterfahren, die Sicht auf die Straße sei jedoch durch einen geparkten Wagen versperrt gewesen. Als er sich langsam in die Fahrbahn „hineingetastet“ habe, sei von links ein Auto gefahren gekommen. Dessen Fahrer habe noch versucht zu bremsen, ein Zusammenstoß konnte laut Polizeibericht aber nicht mehr verhindert werden. Danach habe der 36-Jährige über Schmerzen im Arm und an der Wirbelsäule geklagt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zeugen vor Ort berichteten der Polizei, dass der Fahrer des anderen Pkw zuvor bereits mehrfach die Waldstraße hoch und runtergefahren sei. Dabei sei er auch zu schnell gewesen.