Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntag gegen 15 Uhr bei einem Unfall in Mutterstadt leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Mann in der Röntgenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Zeppelin- beziehungsweise Thomas-Mann-Straße habe er das Auto einer 21 Jahre alten Fahrerin übersehen, die von rechts aus der Zeppelinstraße gekommen sei und aus ihrer Sicht nach Links in die Röntgenstraße habe abbiegen wollen. Die beiden Fahrzeuge seien zusammengestoßen, der Mann sei zu Boden gestürzt und habe sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Er musste ins Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 750 Euro.