Eine Verletzte und 6500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht auf Dienstag im Römerberger Ortsteil Berghausen ereignet hat. Laut Polizei verlor eine 18-jährige Autofahrerin, die gegen 0.15 Uhr auf der Germersheimer Straße in Richtung Speyer unterwegs war, aus bislang unklarer Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle über ihren Wagen und streifte mit der Fahrerseite einen am linken Straßenrand abgestellten Pkw. Bei dem Zusammenstoß zog sich ihre gleichaltrige Beifahrerin eine Prellung am Oberschenkel zu. Eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit lag bei der Fahrerin nicht vor.