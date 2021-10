Die Einkäufe waren verstaut, da wollte die 78-Jährige fix ihren Einkaufswagen wieder zurückbringen. Zeit genug für einen Dieb, die EC-Karte aus der Handtasche der Seniorin zu stehlen, die die Frau im nicht abgeschlossenen Auto ließ. Geschehen ist die Tat laut Polizei am Dienstag zwischen 17.30 und 18 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Neustadter Straße in Mutterstadt. Etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfall kam es zu einer Abbuchung im unteren vierstelligen Bereich vom Konto der Frau. Sie hatte auch ihren Einkauf mit der EC-Karte bezahlt. Ob dabei möglicherweise die Geheimzahl der Karte ausgespäht wurde, ist laut Polizei unbekannt. Die Polizei rät, niemals Handtaschen, Handys oder Geldbeutel im Auto zu lassen und das Fahrzeug immer abzuschließen, selbst wenn man es nur kurz verlässt. Zum Beispiel, um den Einkaufswagen zurückzubringen.