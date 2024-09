Unbekannte Kabeldiebe haben laut Polizei in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zwei Baugrundstücke in der Wilhelm-Röntgen-Straße in Waldsee heimgesucht. Auf einem Grundstück trennten die Täter in der Garage sämtliche Leitungen eines Baustromkastens ab und nahmen sie mit. Auf dem zweiten Grundstück entwendeten sie aus einem offenstehenden Rohbau ebenfalls die Kabel des Baustromkastens sowie das Starkstromkabel des Baukrans, nachdem sie die Leitungen zuvor durchtrennt hatten. Der Schaden beläuft sich demnach auf rund 3000 Euro.