Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in die Realschule plus in Dudenhofen eingebrochen. Der Schaden wird auf ein paar Tausend Euro geschätzt.

Die Realschule plus in Dudenhofen liegt idyllisch am Waldrand in der Iggelheimer Straße. Normalerweise punktet die Schule mit ihrem Standort, in diesem Fall war er von Nachteil, wie Schulleiter Christian Wallner auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtet. Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben Unbekannte an der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe eingeworfen und sich so Zutritt zum Sekretariat, dem Büro des Schulleiters und dem Raum des Konrektors verschafft. Sie entwendeten Wertgegenstände, darunter ein Tablet und ein Laptop, sowie Bargeld.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1650 Euro. Schulleiter Wallner konkretisiert, dass es sich um eine Summe von zirka 2500 Euro handeln dürfte, weil die elektronischen Gegenstände bei der Polizeiangabe noch nicht eingerechnet sind. Die zerstörte Fensterscheibe wurde Wallner zufolge bereits am Montag ersetzt. Der Unterricht war durch die Folgen des Einbruchs nicht beeinträchtigt.

Polizei bittet um Hinweise

Laut Wallner hat es in der Vergangenheit immer mal wieder Einbruchsversuche gegeben, aber zuletzt sei schon längere Zeit nichts mehr passiert.

Wer am Wochenende verdächtige Personen auf dem Schulgelände beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.