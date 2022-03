Waldsee. Schön ist es nicht, den Müll, den andere Menschen sorglos in die Landschaft geworfen haben, aufzusammeln. Die Freiwilligen beim Umwelttag der Ortsgemeinde Waldsee hatten jedoch eine Menge Spaß bei der guten Tat.

Die Helfer waren laut Organisator Steffen Sternberger-Hahn in der ganzen Gemarkung unterwegs, auch entlang der Straße nach Schifferstadt und Neuhofen – obwohl das eigentlich die Aufgabe des Landesbetriebs Mobilität (LBM) ist. „Da haben wir ganz besonders viel Müll gefunden“, berichtet der Beigeordnete. Am Ende sind es zwei Container voller Unrat – doppelt so viel wie im Vorjahr.

Mal abgesehen von einer Fensterbank seien zum Glück dieses Jahr keine richtig großen Gegenstände gefunden worden, erzählt Sternberger-Hahn. Dafür seien aber jede Menge Masken dabei gewesen. 50 Erwachsenen und 20 Kinder haben mitgeholfen und sich Sternberger-Hahn zufolge gefreut, wieder etwas gemeinsam machen zu können. Beim anschließenden Imbiss vor der Sommerfesthalle genossen die Müllsammler die Gesellschaft und die Sonne.

Die Gelegenheit beim Umwelttag wurde zudem dafür genutzt, um die ersten Bäume auf die künftigen „Eh da“-Flächen der Ortsgemeinde zu pflanzen. Vier Edelkastanien stehen nun im Neubaugebiet Lausbühl. 26 weitere sollen im Lausbühl, an der Albert-Einstein-Allee und im Neurott gepflanzt werden. In der kommenden Woche wollen die Bauhof-Mitarbeiter Dürkheimer Krachmandeln, eine Mandelbaum-Sorte, setzen.