Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Grünen in Lambsheim haben im Mai eine Debatte über Sinn und Unsinn von Umlaufsperren auf Radwegen entfacht. Die RHEINPFALZ berichtete und bat Leser um ihre Meinung. Der Tenor der Zuschriften: Die Barrieren nerven.

Besonders die Barrieren am Eppsteiner Weg an den Einmündungen der Straßen Im Feldchen, Am Fuchsbach und Brandweg sind der Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ein Dorn im Auge,