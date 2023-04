Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da ist man gerade so schön in Fahrt, und dann wird man auf dem Radweg durch rot-weiße Sperrbügel ausgebremst. Dann heißt es absteigen und das Rad zwischen den Barrieren hindurchschieben oder langsam im Slalom fahren, sofern man geschickt genug ist. In Lambsheim gibt es recht viele solcher Umlaufsperren, aber sind sie alle notwendig? Den Grünen im Gemeinderat sind die Hindernisse im Radverkehr ein Dorn im Auge.

RHEINPFALZ-Leser erinnern sich vielleicht: 2015 hat eine bundesweite Radfahrerinitiative den Lambsheimer Radweg entlang des Eppsteiner Wegs mit dem Negativpreis „Pannenflicken“ ausgezeichnet.