Gerade wurde Uli Valnion für seine Arbeit mit dem Singkreis Demokratisches Volkslied von der Gemeinde Mutterstadt geehrt. Jetzt gibt er mit dem Singkreis ein Konzert in seiner Heimatgemeinde. Die Roten Raben, die er ebenfalls leitet, werden auftreten. Besonderer Gast wird „Dubbeglasbruder“ Willi Brausch sein.

„Wir werden eine Zeitreise durch die Demokratiebewegung machen“, sagt der Musiker und Liedermacher im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ausgangspunkt ist das 19. Jahrhundert, wo die Demokratiebewegung im Hambacher Fest und in der 48er-Revolution ihre Höhepunkte erlebte. „Die Gedanken sind frei“ ist ein Lied, das dafür steht. Dass das vermeintliche Kinderlied „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ eigentlich auch zum Kampf für Demokratie gehört, wird Valnion beim Konzert erläutern.

Weiter geht es in das frühe 20. Jahrhundert. Zur Ausrufung der Weimarer Republik und der Abdankung des Kaisers entstand in Berlin das Lied „Wem ham se die Krone jeklaut?“. Auch in den Nachbarländern gab es Umbrüche und Aufstände: „Die Arbeiter von Wien“ sei 1924 entstanden, erklärt Valnion. Im Kampf gegen die Faschisten sangen die Partisanen in Italien „Bella Ciao“. Zum Klassiker geworden ist „Wir sind die Moorsoldaten“, ein Lied, das KZ-Insassen verfassten, die in Zwangsarbeit Torf stechen mussten.

Willi Brausch war einst Gitarrenschüler bei Uli Valnion. Heute ist er als Rockmusiker und Sänger bekannt, als Dubbeglasbruder und Mitorganisator des Ersten Frankenthaler Männerchors. Er werde Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg mitbringen und Songs von Liedermachern aus der Aufbruchszeit der 60er- und 70er-Jahre. Uli Valnion wird auch eigene Lieder singen, darunter ganz aktuelle von seinem Mundart-Album.

Valnion möchte sich auch dafür bedanken, dass die Gemeinde Mutterstadt für den Singkreis und die Roten Raben das Haus der Vereine zur Verfügung stellt. „Es ist ganz toll, dass wir kostenfrei einen Saal nutzen dürfen. Ohne Probenraum gäbe es keine Proben“, sagt Valnion. Die Proben sind alle 14 Tage montags, Interessenten sind willkommen. Nächste Probe ist am 28. Oktober. Kontakt: Uli Valnion, Telefon 0151 67712702, ugitar@t-online.de.

Termin

Konzert des Demokratischen Singkreises und der Roten Raben mit Gastsänger Willi Brausch am Montag, 21. Oktober, 19 Uhr, Johannes-Bähr-Haus, Trifelsstraße 6, Mutterstadt.