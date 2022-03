Die Aktion „Waldsee hilft“ auf Initiative der Waldseer André Netter und Volker Knörr möchte zusammen mit der DJK Phönix Schifferstadt, ebenso wie die katholische Pfarrgemeinde Heilige Edith-Stein, ukrainischen Flüchtlingen vor Ort helfen. Hilfsgüter sollen dazu ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet gebracht werden. Die Initiatoren bitten deshalb um Spenden, die in Kartons oder Taschen gepackt sein sollten. Benötigt werden Frauenhygieneprodukte, Windeln, Verbandskästen, Zelte, Schlafsäcke und Thermodecken, Kerzen, Batterien und Taschenlampen, haltbare Lebensmittel wie Konserven, Kekse, Schokolade, Babynahrung, Trinkwasser und Säfte. Die Abgabe an der Sommerfesthalle in Waldsee findet zu folgenden Zeiten statt: Freitag, 4. März, 16 bis 18 Uhr, Samstag, 5. März, 12 bis 16 Uhr sowie Sonntag, 6. März, 10 bis 14 Uhr. In Schifferstadt können Spenden am Samstag, 5. März, von 10 bis 18 Uhr im Pfarrheim Herz-Jesu in der Salierstraße abgegeben werden, von 10 bis 12 Uhr auch am Sportpark der DJK Phönix Schifferstadt.