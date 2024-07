Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist zwischen 3 und 4.30 Uhr in eine unbewohnte Wohnung in der Raiffeisenstraße in Dudenhofen eingebrochen worden. Nach den bisherigen Ermittlungen haben sich zwei Männer und eine Frau über die Terrassentür Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses verschafft. Über Art und Wert des Diebesguts konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugenhinweise an die Polizei Speyer: Telefon 06232 1370.