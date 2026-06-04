Ein Trickdieb hat nach Polizeiangaben am Mittwochabend einen alten Mann in Limburgerhof bestohlen. Zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr gab sich der Unbekannte in der Neuhofener Straße gegenüber dem Senior als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, Anschlüsse überprüfen zu wollen, Zugang zum Anwesen des Mannes. Im Nachgang stellte der Geschädigte fest, dass der Unbekannte seinen Geldbeutel gestohlen hatte. Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt sein. Er hat kurze dunkle Haare und ist korpulent. Die Polizei bittet um Hinweise an die Inspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 495-0.