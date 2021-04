Ein unbekannter Trickdieb hat am Montagmorgen gegen 10 Uhr die Hilfsbereitschaft eines 91-jährigen Mannes in der Raiffeisenstraße in Dudenhofen ausgenutzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprach der Mann den Senior an und fragte, ob er eine Ein-Euro-Münze in zwei 50-Cent-Stücke wechseln könne. Nachdem der Rentner seinen Geldbeutel öffnete, nahm der Täter diesen an sich, um dem hilfsbereiten Senior bei der Suche zu helfen. Anstelle des Wechselgelds nahm der Trickdieb 70 Euro Bargeld aus der Geldbörse und flüchtete. Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er sprach mit osteuropäischem Dialekt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Beamten raten: „Seien Sie vorsichtig und achtsam beim Geldwechsel. Lassen Sie sich beim Suchen in Ihrer Geldbörse nicht helfen. Geben Sie Ihren Geldbeutel nie in fremde Hände! Gehen Sie auf Distanz, falls Fremde Ihnen zu nahekommen.“