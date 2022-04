In Waldsee gibt es seit Kurzem im Jugendhaus einen wöchentlichen Treff für ukrainische Flüchtlinge. Die Resonanz bei einem ersten Treffen war groß – sowohl vonseiten der Schutzsuchenden als auch der ehrenamtlichen Helfer.

Wie die Organisatoren mitteilten, kamen Anfang April rund 40 Mitbürger in das Jugendhaus, um sich zu informieren, wie sie den Menschen aus der Ukraine, die in Waldsee Schutz suchen, helfen und sie integrieren können. Die Ehrenamtlichen waren einem Aufruf mit dem Titel „Ukraine@Waldsee“, unter anderem in den sozialen Netzwerken, gefolgt. Den Organisatoren zufolge bildeten die Ehrenamtlichen Gruppen, die sich um bestimmte Themen kümmern. Es geht um die Arbeit mit Kindern, die Unterstützung von Erwachsenen, Patenschaften für Familien sowie Experten für Übersetzung und Dolmetscherhilfsangebote.

22 Ukrainer bei erstem Treffen

Vor Ostern kam es zum ersten Treffen der Helfer und den ukrainischen Flüchtlingen. Von ihnen kamen 22 in die Kulturhalle, teilweise mit ihren Gastfamilien. Nach den Begrüßungsworten des Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Toni Krüger (Grüne), dauerte es laut den Organisatoren zwar zunächst ein wenig, bis das Eis gebrochen war, doch schon bald wurden die ersten Gespräche begonnen. Die Kinder konnten basteln und spielen. Solche Veranstaltungen soll es nun immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr im Jugendhaus am Schwanenplatz geben.