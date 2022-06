Der Circus Paul Busch kommt nach Bobenheim-Roxheim. Von Samstag, 2. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, laden die Zirkusleute in ihr Zelt ein. Die Besucher erwarten bei den Aufführungen Tiere, Artisten, Attraktionen und Lichteffekte.

Der Circus, der seit 1850 in siebter Generation von der Familie Busch geführt wird, kommt für zwei Wochen zu Besuch in die Altrheingemeinde. Der letzte Nachfolger der Busch-Dynastie, Paul Busch, leitet den Circus gemeinsam mit Natascha und Henry Frank. Das Rundkuppel-Zelt über der Manege hat einen Durchmesser von 37 Metern und wird von vier 17 Meter hohen Stahlmasten getragen. Es bietet bis zu 900 Personen Platz und erstrahlt in blau-weiß-rot, den traditionellen Hausfarben des Circus.

Abwechslungsreiche Show

In der Manege zeigen verschiedene Künstler wie die waghalsigen Strapatenartisten oder Clown Hansi ihre Talente in der Luft und am Boden. Weitere Attraktionen sind Motorradfahrer im amerikanischen Todesrad und der Exotenzug. Die Aufführungen werden von LED- und Soundanlagen begleitet, um die sich 25 Mitarbeiter kümmern. Der junge Orchesterchef, Emilio Frank, ist Multiinstrumentalist und sorgt laut Ankündigung sowohl für moderne als auch traditionelle Zirkusmusik.

Mit den Zirkusleuten reisen Pferde, Kamele, Hunde, Ziegen und Rinder durchs Land. „Wir lieben unsere Tiere“, betont Emilio Frank. Ohne sie sei ein Circus kein Circus, sondern ein Varieté. Es gebe aber unangemeldete Kontrollen von Behörden und weitere Auflagen mit Blick auf das Wohl der Tiere. Ihnen gehe es gut. „Davon kann sich jeder gerne überzeugen“, meint der Orchesterchef.

Die Aufführungen des Circus Busch finden jeweils montags, donnerstags und freitags um 17 Uhr sowie samstags um 16 und um 19.30 Uhr statt. Sonntags sind die Vorstellungen um 11 und um 15 Uhr, außer am 17. Juli (ausschließlich 11 Uhr). Es gibt außerdem spezielle Vergünstigungen: Donnerstags und freitags ist Familientag, dann zahlen Erwachsene den Kinderpreis. Sonntags haben Mütter freien Eintritt. Ukrainische Flüchtlinge können generell die Vorstellungen umsonst besuchen.

Noch Fragen?

Der Circus Paul Busch baut sein Lager in der Frankenthaler Straße, nahe des Globus-Markts, in Bobenheim-Roxheim auf. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 2. Juli, von 10 bis 11 Uhr an der Zirkuskasse oder unter Telefon 0162 6991078.