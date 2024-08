Die Gemeindeverwaltung ist einem Hinweis nachgegangen, es würde in der Altrheingemeinde tote Fische im Eckbach auf Höhe des Nonnenhofs geben. Den Verdacht eines Anwohners konnte die Gemeinde jedoch entkräften. Bürgermeister Michael Müller (SPD) zufolge ist ein Mitarbeiter des Ordnungsamts „den Eckbach von der Fügenanlage bis zum Nonnenhof abgelaufen“. Dabei habe er zwar Fische an der Oberfläche entdeckt, diese seien aber nicht tot gewesen. Die Gemeinde erklärte, nach Rücksprache mit einem Fischer, dass Fische wohl aufgrund des wechselhaften Wetters zwischen Hitze und Regen Probleme mit dem Sauerstoffgehalt bekommen könnten und daher an die Oberfläche kommen würden.