Tobias Hofmann (FWG) ist vom Gemeinderat zum Dritten Beigeordneten gewählt worden. Der 36-Jährige lebt seit fünf Jahren in Assenheim und möchte in seinem Amt Bürgermeister Walter Schmitt (FWG) unterstützen – aber nicht nur.

2019 ist der studierte Wirtschaftsingenieur– der Liebe wegen – nach Assenheim gezogen, er stammt aus Münschbach im Odenwald. „Eine Pfälzerin bekommt man schlecht über den Rhein“, begründet er seinen Umzug. An seinem neuen Wohnort wollt er sich engagieren: „Wir haben hier viele aktive Vereine und Feste“, sagt er. Da er aber weder Handball, noch Fußball gut spielen könne, lag der Schritt in die Kommunalpolitik nahe. Seit Anfang des Jahres ist er Mitglied bei den Freien Wählern. „Ich wurde angesprochen, und mir gefällt, dass sie sich unabhängig von der Bundespolitik für den Ort einsetzen.“ Tobias Hofmann ist kein gewähltes Ratsmitglied, hat also kein Stimmrecht. „Ich möchte vor allem den Bürgermeister unterstützen“, sagt er, aber auch Themen wie eine bessere Kinderbetreuung und alternative Energien seien ihm wichtig. Hofmann ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von sechs Monaten und drei Jahren. Er arbeite bei Enamic, ein Unternehmen der MVV Energie.