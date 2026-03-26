Die Tischtennis-Freunde Dannstadt-Schauernheim haben eine erfolgreiche Runde absolviert. Zwei Mannschaften haben in ihren Ligen vordere Plätze erreicht und steigen auf.

Die Meisterschaft in der Bezirksliga Vorderpfalz Nord feierte die erste Mannschaft des TTF Dannstadt-Schauernheim in der abgelaufenen Spielrunde 2025/26 mit 26:10 Punkten. Sie verwies damit den Konkurrenten TTC Schifferstadt (24:12) auf den zweiten Rang und steigt in die Bezirksoberliga auf. In der kommenden Runde gehen sie damit in der höchsten Spielklasse im Bezirk an die Platten.

Das dritte Team beendete fast ebenso erfolgreich die abgelaufene Saison in der Kreisklasse B Süd-Ost. Hinter dem TV Edigheim II (32:0) sicherten sich die Dannstadt-Schauernheimer souverän den zweiten Tabellenplatz (26:6) und steigen damit in die Kreisklasse A auf.

Die zweite Mannschaft der TTF schloss die Runde in der Kreisliga Süd-West als Vierter in der Tabellenmitte ab (13:11) . „Besonders zu erwähnen ist der Spielverlauf in der Rückrunde. Hier wurden bis auf das letzte Spiel alle Spiele gewonnen“, informiert TTF-Pressewart Hans-Peter Schmitt. Wegen Personalprobleme hatte der Verein das vierte Team vom Spielbetrieb abmelden müssen.