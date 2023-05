Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Christian Bonnets Kleintierpraxis stehen die Telefone nicht still. Hund, Katze, Maus oder Meerschwein brauchen auch in Pandemie-Zeiten medizinische Hilfe. Das Coronavirus hat den Alltag des Dudenhofener Tierarztes gravierend verändert. Eine Tugend ist derzeit besonders gefragt, zumal verbindliche Corona-Regeln für den Berufsstand zum Teil fehlen.

„Früher konnte ich vier Patienten pro Stunde in zwei Behandlungsräumen und einem Röntgenraum untersuchen, behandeln und noch den einen oder anderen Notfall versorgen“, erinnert